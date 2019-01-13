В Германии футбол сравнили с тортом

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр в интервью goal.com привёл интересное сравнение. По его мнению, футбол похож на торт.
«Это как торт. Вы можете замешать тесто, а потом вдруг вспомнить, что забыли положить сахар или корицу. Смесь имеет большое значение. Пропустишь одну деталь, и торт не получится», — сказал специалист, имея в виду процесс подбора игроков на игру.
После 17 туров «Боруссия» с 42 очками занимает первое место в таблице бундеслиги. Ближайшие преследователи — «Бавария» и «Боруссия» из Менхенгладбаха — отстают на 6 и 9 очков.
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