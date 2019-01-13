В Германии футбол сравнили с тортом

https://news.ru/storage/news/3f766603233678acb9ede9338a483681/a24639f8-5956-4df0-b494-76a305e66c91_850.jpg Chen Xiaogen/CFP 2009/Global Look Press

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр в интервью goal.com привёл интересное сравнение. По его мнению, футбол похож на торт.

«Это как торт. Вы можете замешать тесто, а потом вдруг вспомнить, что забыли положить сахар или корицу. Смесь имеет большое значение. Пропустишь одну деталь, и торт не получится», — сказал специалист, имея в виду процесс подбора игроков на игру.

После 17 туров «Боруссия» с 42 очками занимает первое место в таблице бундеслиги. Ближайшие преследователи — «Бавария» и «Боруссия» из Менхенгладбаха — отстают на 6 и 9 очков.

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