Умерла двукратная чемпионка мира по волейболу Алиса Крашенинникова

https://static.news.ru/photo/259f7b2e-e92a-11ea-bd7e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывшая волейболистка сборной СССР Алиса Крашенинникова скончалась в возрасте 87 лет. Трагическую новость сообщила пресс-служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

27 августа на восемьдесят восьмом году жизни скончалась легендарная волейболистка Алиса Владимировна Крашенинникова. Не стало замечательной, талантливой спортсменки поколения победителей, человека умного, доброго, душевного, честного, принципиального, не боявшегося отстаивать свою точку зрения перед любыми спортивными авторитетами, — говорится в заявлении федерации.

Смерть двукратной чемпионки мира и Европы в федерации назвали невосполнимой утратой.

Крашенинникова является заслуженным мастером спорта СССР. В 1956 и 1960 годах она становилась чемпионкой мира. Кроме того, она дважды одерживала победу на чемпионате Европы — в 1958 и 1963. В составе ленинградского «Спартака» многократно становилась призёром чемпионатов СССР.

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