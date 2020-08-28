Умер американский баскетболист Клиффорд Робинсон

https://static.news.ru/photo/cb0e11bc-ea95-11ea-9837-fa163e074e61_660.jpg Фото: JOHN G. MABANGLO/EPA/TASS

Экс-игрок американского клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Портленд Трэйл Блэйзерс» Клиффорд Робинсон умер на 54-м году жизни 29 августа 2020 года, сообщила пресс-служба команды. Причина смерти пока не уточняется.

Значительную часть карьеры покойный выступал за «Портленд», с которым дважды доходил до финала плей-офф НБА. Кроме того, он защищал цвета «Финикса», «Детройта», «Голден Стэйт», «Нью-Джерси» (сейчас — «Бруклин»). Всего Робинсон провёл в НБА 19 сезонов.

В регулярном чемпионате НБА Робинсон 1380 раз выходил на паркет, набирал в среднем 14,2 очка. В плей-офф — 141 игра (в среднем 10,3 очка). В 1994 году его пригласили принять участие в Матче звёзд НБА.

Ранее NEWS.ru сообщал, что тренер российского бойца смешанного стиля (MMA) Фёдора Емельяненко Владимир Воронов скончался в возрасте 55 лет. Об этом сообщил сам спортсмен. Он выразил искренние соболезнования родным и близким своего наставника, отметив, что с детства тот был частью его семьи — требовательным, но отзывчивым, так как всегда был рядом в тяжёлые и счастливые моменты жизни. Спортсмен также попросил всех молиться «о новопреставленном Владимире».