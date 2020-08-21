Три российских биатлониста ушли в румынскую сборную

Российские биатлонисты Анастасия Толмачёва, Анатолий Оськин и Елена Чиркова будут с нового сезона представлять Румынию, сообщили в румынской Федерации биатлона.
Оськин, Толмачёва и Чиркова получили все необходимые документы для выступления за сборную Румынии, в том числе гражданство страны, — сообщили в федерации.
Анастасия Толмачёва является двукратным бронзовым призёром чемпионата России 2017 года, Анатолий Оськин участвовал в летнем чемпионате мира 2013 года, Елена Чиркова имеет две бронзы Универсиады 2019 года в Красноярске.
Отмечается, что для перехода спортсменам не требовалось одобрения со стороны Союза биатлонистов России (СБР), так как в последнее время биатлонисты не участвовали в соревнованиях под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).
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