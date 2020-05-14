Сёмин ответил на решение «Локомотива» не продлевать с ним контракт

https://static.news.ru/photo/0ac74e0e-95f0-11ea-b115-fa163e074e61_660.jpg Юрий Сёмин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный тренер московского футбольного клуба «Локомотив» Юрий Сёмин заявил, что за ответами о его увольнении нужно обращаться к руководству клуба.

Таким образом он прокомментировал решение совета директоров клуба не продлевать с ним контракт, истекающий 31 мая.

Все вопросы задавайте председателю совета директоров «Локомотива» Анатолию Мещерякову и генеральному директору клуба Василию Кикнадзе. Они лучше ответят, — цитирует его RT.

Он отметил, что ещё не уволен. Кроме того, он добавил, что о том, продолжать ли тренерскую карьеру, он подумает после истечения своих полномочий.

Ранее клуб официально заявил, что Юрий Сёмин уходит с поста главного тренера команды. Новым тренером «железнодорожников» назначен Марко Николич.

Информация об отставке Сёмина и ранее появлялась в СМИ, однако в клубе подобные сообщения опровергали. Как писал NEWS.ru, 30 апреля фанаты «Локомотива» выпустили заявление в поддержку главного тренера.