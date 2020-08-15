Стивен Сигал принял зачёты по ГТО у жителей Костромской области

https://static.news.ru/photo/fe7c0e54-de98-11ea-9dee-fa163e074e61_660.jpg Стивен Сигал Фото: Olga Sokolova/Global Look Press

Стивен Сигал стал гостем летней олимпиады в посёлке Шарья Костромской области. Актёр и мастер боевых искусств вошёл в бригаду судей, принимавших зачёты по ГТО.

Костромчане сдавали нормы на стадионе педагогического колледжа в Ветлужском. Каждый участник, справившийся с нормативами, получил от актёра значок ГТО, сообщает пресс-служба партии «За правду», в политсовет которой входит Сигал.

Актёр отнёсся к судейству очень серьёзно. Он заявил, что спорт не только улучшает здоровье, но и приучает к ответственности.

Спорт учить быть человеком, который может быть ответственным гражданином и ответственным семьянином, который заботится не только о себе, но и о семье, и об обществе. Именно поэтому очень важно пропагандировать спорт в школах, — сказал Сигал.

Голливудский актёр, получивший российское гражданство, мастер боевых искусств Стивен Сигал прибыл в Улан-Удэ и сразу отправился на экскурсию на площадь Советов. Также актёр собирался посетить центр буддийской традиционной Сангхи России — Иволгинский дацан, чтобы провести показательную тренировку со спортсменами Бурятии.