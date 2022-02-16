Спортивный врач объяснил, зачем МОК хранит нераскрытой пробу «Б» Валиевой

Спортивный врач объяснил, зачем МОК хранит нераскрытой пробу «Б» ВалиевойСпортивный врач Звонков заявил, что пробу «Б» Валиевой хранят на случай подмены пробы «А»
Пробу «Б» российской фигуристки Камилы Валиевой хранят нераскрытой «в другом месте» на случай вероятной подмены или фальсификации пробы «А», рассказал NEWS.ru спортивный врач Андрей Звонков. Он подчеркнул, что в случае «чистого» запасного образца — без найденного ранее запрещённого WADA препарата триметазидина — спортсменку признают абсолютно невиновной.
Пробу «Б» берут одновременно с пробой «А». Это ещё один флакончик, который хранят в другом месте. И если пробу «А» можно как-то где-то заменить, то проба «Б» подтвердит это — идентична ли она пробе «А» или нет. Это страховка спортсмена на тот случай, если с пробой «А» что-то произойдёт. Проба «А» отправляется сразу в лабораторию, а проба «Б» хранится на тот случай, если вдруг выяснится, что проба «А» фальсифицирована. И если в пробе «Б» этого препарата не будет, то Валиева будет абсолютно чиста на этот счёт, — подчеркнул эксперт.
Результат российский фигуристки Камилы Валиевой на Олимпийских играх в Пекине будет считаться предварительным как минимум до тех пор, пока не будет получен результат допинг-пробы «Б». Об этом сообщил глава пресс-службы Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс на пресс-конференции. В связи с этим он призвал следовать правилам и не делать поспешных выводов.
Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил фигуристку до участия в личном олимпийском турнире в Пекине, несмотря на положительную допинг-пробу. В крови спортсменки был найден запрещённый препарат триметазидин.
Ранее глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт заявил The New York Times, что в допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой обнаружено три препарата для сердца, которые вместе могут быть направлены на повышение выносливости. Помимо триметазидина, в пробе российской спортсменки также обнаружили гипоксен и L-карнитин, которые не входят в список запрещённых препаратов.