Скончалась победительница Олимпийских игр по фехтованию Прудскова

https://static.news.ru/photo/86db0156-e52e-11ea-af5d-fa163e074e61_660.jpg Валентина Прудскова Фото: rusfencing.ru

Победительница Олимпийских игр 1960 года по фехтованию Валентина Прудскова скончалась. Бывшей спортсменке был 81 год.

Об уходе из жизни Прудсковой сообщили представители пресс-службы российской Федерации фехтования.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким Валентины Александровны. Информация о времени и месте прощания будет известна позже, — говорится в сообщении на сайте Федерации.

Прудскова завоевала золото на Олимпиаде-60 и на играх четыре года спустя в командном зачёте на рапирах. Также спортсменка три раза побеждала на чемпионатах мира и становилась трёхкратным серебряным призёром мирового первенства как член сборной СССР. Кроме того, Прудскова занимала третье место в личном соревновании.

Как ранее писал NEWS.ru, защитник российского футбольного клуба «Спартак», выступавший в составе команды в 1960-х годах, Иван Варламов скончался в возрасте 82 лет.