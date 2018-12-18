Ситуация с Глушаковым сказалась на «Спартаке»

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Алексей Сафонов

News.ru поговорил с футбольным агентом Алексеем Сафоновым

Известный футбольный агент Алексей Сафонов в эксклюзивном интервью News.ru подвёл итоги первой половины сезона для московского «Спартака». Также он дал свою оценку ситуации, которая сложилась вокруг капитана «красно-белых» Дениса Глушакова.

— Как бы могли подытожить первую часть сезона для «Спартака»?

— Команда продолжает гонку за чемпионство, по очкам «Спартак» идёт в лидирующей группе. Да, в еврокубках им не повезло — ни в Лиге чемпионов, ни в Лиге Европы. Плюс ситуация с Денисом Глушаковым сказалась на коллективе. Такие вещи, к сожалению, негативно сказываются на клубе.

— Сможет команда в её нынешнем виде претендовать на что-то серьёзное?

— Кононов — серьёзный тренер, что и доказал в предыдущих клубах. Уверен, он сможет наладить игру команды, но нужно определённое время. Зимняя пауза тут как раз должна сыграть на руку. Не знаю того, что происходило при Массимо Каррере, почему слаженный коллектив вдруг перестал давать результаты.

— Подписание бразильского защитника Айртона Лукаса можно назвать оправданным?

— Жиго начал очень здорово в «Спартаке», но травма его подкосила. Думаю, подписывают тех, кто нужен. Вряд ли другие какие-то цели преследуют. Значит, рассчитывают на бразильца. Он как раз сможет за зиму немного адаптироваться в коллективе, а уже весной мы сможем оценить приобретение «красно-белых». Заранее не хотелось бы ничего говорить.

— По силам Кононову снова привести «Спартак» к титулу?

— Он, повторюсь, хороший специалист, который получил большой вызов в карьере. Результат будет лакмусовой бумажкой. Хотя, если не будет результата у «Спартака», вряд ли тренера что-то долго продержит на посту. Но это всё специфика работы в больших командах, а не что-то личное.

— В конце года завершается контракт Романа Ерёменко, который не особо ярко себя проявил в стане «красно-белых». Надо ли его продлевать?

— Рому мне жалко по-человечески. Когда он в форме — это один из лучших футболистов в чемпионате России. Да, перешёл из ЦСКА в «Спартак», но у него серьёзный потенциал. Думаю, последнего слова он в российском футболе не сказал. И не важно, где оно будет сказано — в «Спартаке» или какой-то другой команде.

— Сможет Ерёменко вернуться на тот уровень, который демонстрировал в ЦСКА и «Рубине»?

— Не сомневаюсь даже в этом.

Сергей Лантюхов/News.ru Денис Глушаков

— Как относитесь к ситуации, которая сложилась вокруг Дениса Глушакова? Есть ли, на ваш взгляд, из неё выход?

— Он — чемпион России и доказал многим, что хороший футболист, всего добивался своим трудом. Жизнь — такая штука, которая не прощает мелочей. Где-то он сам себя «запустил» в данной ситуации, где-то окружение помогло. Когда ты востребован — у тебя куча друзей, а когда падаешь вниз — остаёшься один. Близких людей не бывает много. Я в данной ситуации на его стороне. Когда начали «сливать» подробности из личной жизни, от этой грязи стало противно. Его ведь после чемпионства на руках носила вся страна, а теперь он стал козлом отпущения. Так ведь не бывает, надо уважать друг друга.

— Стоит «Спартаку» оставлять у себя Глушакова после такой истории?

— Если Федун считает себя мужчиной, даже не стал бы рассматривать вопрос расставания. Не хотелось бы, чтобы владелец «Спартака» прогибался под общественное мнение. Хотя не удивлюсь, если Глушаков перейдёт в другую команду. На правах аренды, например. У меня есть друг, Алексей Спиридонов, неординарная личность, порой попадающая в различные ситуации из-за своих высказываний. Но я никогда от него не отказывался, хотя порой его «прессовали» дико. Вот такая же ситуация сейчас и в «Спартаке». Федуну надо лишь определиться со своей позицией по футболисту.

— Смогут ли его простить болельщики?

— Нет, не смогут. Кто мог, тот его уже простил, но в большей части — нет. В защиту Глушакова скажу: никогда подлецом не был, по жизни — рубаха-парень. Хочу, чтобы он ещё долго приносил пользу нашему футболу. Если не в «Спартаке», так в другом клубе.