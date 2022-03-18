Шведский биатлонист раскритиковал Губерниева и российских спортсменов

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон осудил российского комментатора Дмитрия Губерниева за участие в митинг-концерте, приуроченному к воссоединению Крыма и Севастополя с Россией. Помимо этого швед выразил недоумение ролью в этом действии со стороны российских спортсменов, которые также посетили это мероприятие, сообщает Dagbladet.

Губерниев много лет работает на российскую пропаганду. Несколько раз он брал у меня интервью, но позже я понял, что не стоит с ним разговаривать. Я его не уважаю. Участие же спортсменов выглядит странным. Интересно, их вынуждают к этому или они настолько глупы, насколько кажутся? В самом деле, странно, — сказал швед.

Помимо этого Самуэльссон добавил, что участие российских спортсменов в международных стартах в следующем сезоне видится ему маловероятным до прекращения спецоперации на Украине.

В «Лужниках» прошёл митинг-концерт в честь восьмой годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. В нём приняли участие Александр Большунов, Евгений Рылов, Дина и Арина Аверины, Виктория Листунова, Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов.