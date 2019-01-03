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Многодетный отец Семак порассуждал о любви

Сергей Семак Maksim Konstantinov/Global Look Press

Сергей Семак

спорт [ версия для печати ]

Главный тренер питерского «Зенита» Сергей Семак опубликовал в Instagram фото супруги Анны с подписью, в которой он изложил своё видение любви.

Тренер написал, что любовь — самое главное в жизни человека и поблагодарил жену за то, что она есть. Семак призвал не искать идеальных людей и принимать ошибки окружающих.

В семье Сергея и Анны восемь детей. При этом общих детей у них только пятеро — Семён, Иван, Варвара, Савва и Илария. Старший сын Семака Илья родился в первом браке, среднюю дочь Майю Анна родила также в первом браке. В июле 2016 года пара удочерила девочку с ограниченными возможностями Таню.

Как писал News.ru, «Зенит» отказывался видеть в соперниках «Фенербахче». 


#футбол #Зенит #СергейСемак
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