Многодетный отец Семак порассуждал о любви

https://news.ru/storage/news/250fc59bdf82d58e9b01e410eae123a8/fec23fab-e5e2-47c7-89bd-572a0ea2af55_850.jpg Maksim Konstantinov/Global Look Press

Сергей Семак

Главный тренер питерского «Зенита» Сергей Семак опубликовал в Instagram фото супруги Анны с подписью, в которой он изложил своё видение любви.

Тренер написал, что любовь — самое главное в жизни человека и поблагодарил жену за то, что она есть. Семак призвал не искать идеальных людей и принимать ошибки окружающих.

В семье Сергея и Анны восемь детей. При этом общих детей у них только пятеро — Семён, Иван, Варвара, Савва и Илария. Старший сын Семака Илья родился в первом браке, среднюю дочь Майю Анна родила также в первом браке. В июле 2016 года пара удочерила девочку с ограниченными возможностями Таню.

Как писал News.ru, «Зенит» отказывался видеть в соперниках «Фенербахче».