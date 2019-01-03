Многодетный отец Семак порассуждал о любви

Главный тренер питерского «Зенита» Сергей Семак опубликовал в Instagram фото супруги Анны с подписью, в которой он изложил своё видение любви.
Тренер написал, что любовь — самое главное в жизни человека и поблагодарил жену за то, что она есть. Семак призвал не искать идеальных людей и принимать ошибки окружающих.
В семье Сергея и Анны восемь детей. При этом общих детей у них только пятеро — Семён, Иван, Варвара, Савва и Илария. Старший сын Семака Илья родился в первом браке, среднюю дочь Майю Анна родила также в первом браке. В июле 2016 года пара удочерила девочку с ограниченными возможностями Таню.
Как писал News.ru, «Зенит» отказывался видеть в соперниках «Фенербахче».