Рудковская будет требовать компенсацию при уходе Косторной к Тутберидзе

https://static.news.ru/photo/91dff71c-0079-11eb-8dda-fa163e074e61_660.jpg Яна Рудковская Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Затраты команды Евгения Плющенко на фигуристку Алёну Косторную при её уходе придётся погасить. Супруга Плющенко Яна Рудковская сообщила, что контракта со спортсменкой у них нет, потому что она несовершеннолетняя, но зато есть договор с родителями «европейского образца».

Контракт серьёзный, западного образца. Все обещания перед ней мы выполнили, вопросов к Алёне у нас нет, — цитирует совладелицу клуба «Спорт-Экспресс».

Она подчеркнула, что не брали со спортсменки ни копейки за рекламные контракты, а также клуб готов в качестве доброй воли «оставить всё Алёне, без каких-либо удержаний».

Но у девушки есть контракт с самим клубом, он касается тренировок и непосредственной работы с фигуристкой. Так как по нему была проведена определённая работа, за неё необходимо будет заплатить.

Если тренерский штаб Тутберидзе хочет забрать Косторную, им придётся заплатить, «ну или кто-то заплатит», сказала Рудковская и подчеркнула, что, если бы «Ангелы Плющенко» забирали такую спортсменку, они бы заплатили.

Ранее NEWS.ru писал, что Рудковская рассказала, что у Косторной есть определённые проблемы со здоровьем и команде Плющенко было бы проще, если бы она перешла к Тутберидзе. «В переходе в другую команду я не вижу проблем. У нас с Евгением есть некое облегчение. Так как переживать за её здоровье постоянно тоже мало приятного. Я считаю, что всё стало на свои места, потому что тренироваться и восстанавливаться одновременно невозможно», — сказала она.