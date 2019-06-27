https://static.news.ru/photo/51357524-98e8-11e9-a707-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Сборная России по пляжному футболу одержала победу над командой Украины в третьем туре Европейских игр, проходящих в Минске.

Встреча завершилась со счётом 5:1 в пользу россиян.

Несмотря на эту победу, российская команда, потерпевшая в группе поражения от команд Испании и Италии, поборется за места с 5-го по 8-е.

В активе сборной России, лидирующей в общекомандном зачёте, 67 наград (30 золотых, 15 серебряных и 22 бронзовых).

Российские байдарочницы Кира Степанова и Анастасия Панченко стали бронзовыми призёрами Европейских игр в Минске на дистанции 500 м, писал News.ru.