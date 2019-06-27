Сборная России по пляжному футболу одержала победу над командой Украины в третьем туре Европейских игр, проходящих в Минске.
Встреча завершилась со счётом 5:1 в пользу россиян.
Несмотря на эту победу, российская команда, потерпевшая в группе поражения от команд Испании и Италии, поборется за места с 5-го по 8-е.
В активе сборной России, лидирующей в общекомандном зачёте, 67 наград (30 золотых, 15 серебряных и 22 бронзовых).
Российские байдарочницы Кира Степанова и Анастасия Панченко стали бронзовыми призёрами Европейских игр в Минске на дистанции 500 м, писал News.ru.