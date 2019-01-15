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Российский саночник поведал о провокациях иностранцев

Александр Горбацевич Sandro Halank/Wikimedia Commons/CC-BY-SA 3.0 эксклюзивы

Александр Горбацевич

спорт [ версия для печати ]

Российский саночник Александр Горбацевич при ответе на вопрос о том, не провоцируют ли россиян иностранные атлеты, заявил, что таких вопросов им не задают.

«Нет. У нас, среди саночников, таких разговоров нет и не водится. Нас лично никто не спрашивал», — сказал спортсмен News.ru.

Александр Горбацевич на прошедшем этапе Кубка мира, проходившем в Сигулде (Латвия), завоевал серебряную медаль. В составе команды саночник выступит на чемпионате мира.

Полное интервью с Александром Горбацевичем читайте на сайте News.ru в разделе «Спорт».


#сборнаяРоссии #санныйспорт #АлександрГорбацевич
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