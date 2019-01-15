Российский саночник поведал о провокациях иностранцев

Российский саночник Александр Горбацевич при ответе на вопрос о том, не провоцируют ли россиян иностранные атлеты, заявил, что таких вопросов им не задают.
«Нет. У нас, среди саночников, таких разговоров нет и не водится. Нас лично никто не спрашивал», — сказал спортсмен News.ru.
Александр Горбацевич на прошедшем этапе Кубка мира, проходившем в Сигулде (Латвия), завоевал серебряную медаль. В составе команды саночник выступит на чемпионате мира.
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