Российская пловчиха выступит на ОИ-2024 в нейтральном статусе Пловчиха Ефимова получила нейтральный статус и выступит на Олимпийских играх

Фото: Андрей Никеричев/Агентство «Москва»

Юлия Ефимова

Российская пловчиха Юлия Ефимова получила нейтральный статус от Международной федерации плавания (World Aquatics), сообщается на сайте Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в водных видах спорта. Спортсменка будет участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Статус был присвоен россиянке 14 июня. При этом Ефимова стала единственным из российских пловцов с нейтральным статусом.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что российские спортсмены никак не нарушат законодательство страны, принимая участие в Олимпийских играх в Париже. По его словам, россияне уже получили 49 лицензий по семи видам спорта.

Представителям РФ, несмотря на все сложности, разрешили соревноваться в таких видах спорта, как велоспорт-шоссе, тхэквондо и теннис. В перечень также вошли прыжки на батуте, гребля на байдарках и каноэ, спортивная борьба и дзюдо, подчеркнул Чернышенко.

До этого Международный олимпийский комитет запретил журналистам из РФ использовать любую символику страны на Олимпиаде. К ней относится как российский триколор, так и изображения с литерой Z, георгиевские ленты и любая военная символика, говорилось в заявлении.