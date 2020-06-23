Прядкин объяснил отказ лиги переносить матч между «Сочи» и «Ростовом»

https://static.news.ru/photo/171fde1c-b591-11ea-9653-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Матч между «Сочи» и молодёжной командой «Ростова» 23-го тура чемпионата страны не позволил перенести новый регламент. Об этом заявил президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин.

Ранее сообщалось, что на матч 23-го тура РПЛ «Сочи» — «Ростов» на поле вышли футболисты молодёжного состава ростовского клуба, так как основная команда села на карантин из-за положительных тестов на коронавирус у шестерых футболистов. Соперник не стал производить замену состава. «Ростов» проиграл «Сочи» с рекордным счетом 1:10.

Как сообщил Прядкин в эфире телеканала «Россия 24», он считает несправедливым проведение подобных матчей, однако в новом регламенте, изначально не было предусмотрено резервной даты, и клубы об этом знали.

Мы планировали расписание с учётом равных условий для всех. Когда мы представили календарь на общем собрании клубов, не возникло вопросов, что кто-то имеет какое-то преимущество перед конкурентом или коллегой по турнирной таблице, — заявил он.

Отмечается, что за ростовчан играли воспитанники академии клуба в возрасте от 16 до 19 лет. В спортивной прессе и социальных сетях их окрестили «школьниками». По мнению прядкина, самоотдача футболистов «Ростова» заслуживает уважения.

Как писал NEWS.ru, в Ростове заявили, что не имеют претензий к сопернику и убеждены, что решение по игре должна была принимать РПЛ, а не «Сочи».