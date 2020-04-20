Приморский спортсмен пробежал 100 км вокруг своей кровати

https://static.news.ru/photo/b6bc8098-82f5-11ea-ae6c-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Якухный Фото: yakuhnyi_dmitry/instagram.com

Приморский спортсмен Дмитрий Якухный во время режима самоизоляции пробежал вокруг своей кровати 100 км за 10 часов.

Как во время настоящего марафона, бегун ел и пил на ходу. Происходящее снимала на видео его жена, а фиксировать точное расстояние помог специальный гаджет.

Этой пробежкой мужчина решил проверить свою подготовленность к ультрамарафону по пустыне Сахара протяжённостью 250 км. Спортивное событие должно было пройти в апреле, но из-за коронавируса было отменено, пишет РИА Новости.