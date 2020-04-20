Спорт

Приморский спортсмен пробежал 100 км вокруг своей кровати

13:49, 20 апреля 2020
Дмитрий Якухный Дмитрий Якухный Фото: yakuhnyi_dmitry/instagram.com

Приморский спортсмен Дмитрий Якухный во время режима самоизоляции пробежал вокруг своей кровати 100 км за 10 часов.

Как во время настоящего марафона, бегун ел и пил на ходу. Происходящее снимала на видео его жена, а фиксировать точное расстояние помог специальный гаджет.

Этой пробежкой мужчина решил проверить свою подготовленность к ультрамарафону по пустыне Сахара протяжённостью 250 км. Спортивное событие должно было пройти в апреле, но из-за коронавируса было отменено, пишет РИА Новости.

Ранее семейный психолог профессор Андрей Зберовский объяснил, почему известные люди странно ведут себя в режиме самоизоляции и устраивают шокирующие челленджи. Специалист рассказал, что самоизоляция — серьёзное испытание для психики любого человека. Оказавшись в условиях изоляции, человек постепенно снимает «социальную маску» и становится самим собой. Врач также отметил, что глупыми «вызовами» люди заполняют пустое время, писал NEWS.ru.

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