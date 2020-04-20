Приморский спортсмен пробежал 100 км вокруг своей кровати

Приморский спортсмен Дмитрий Якухный во время режима самоизоляции пробежал вокруг своей кровати 100 км за 10 часов.
Как во время настоящего марафона, бегун ел и пил на ходу. Происходящее снимала на видео его жена, а фиксировать точное расстояние помог специальный гаджет.
Этой пробежкой мужчина решил проверить свою подготовленность к ультрамарафону по пустыне Сахара протяжённостью 250 км. Спортивное событие должно было пройти в апреле, но из-за коронавируса было отменено,
Ранее семейный психолог профессор Андрей Зберовский объяснил, почему известные люди странно ведут себя в режиме самоизоляции и устраивают шокирующие челленджи. Специалист рассказал, что самоизоляция — серьёзное испытание для психики любого человека. Оказавшись в условиях изоляции, человек постепенно снимает «социальную маску» и становится самим собой. Врач также отметил, что глупыми «вызовами» люди заполняют пустое время, писал NEWS.ru.
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