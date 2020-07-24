Президент РФС рассказал о скандальной игре и отношении к Прядкину

https://static.news.ru/photo/99a0b2d8-cdbc-11ea-a58a-fa163e074e61_660.jpg Александр Дюков Фото: rfsruofficial/vk.com

Президент РФС Александр Дюков озвучил претензию к главе РПЛ Сергею Прядкину по поводу матча «Сочи» — «Ростов».

«Ростов» из-за вспышки коронавируса в первой команде был вынужден выставить состав из молодёжной команды и игроков академии. «Сочи» выступил первым составом и выиграл 10:1. Дюков признал, что решение было принято им, но он уже не уверен, что был прав.

Претензия к Прядкину только в том, что он меня не отговорил. Получилось то, что получилось, — заявил Дюков.

Он добавил, что эта история создала определённый негатив по отношению к Прядкину. Дюков также заявил, что не будет прятаться от ответственности.

Но мы доиграли чемпионат, и сказать, что эти решения повлияли на таблицу, не могу, — заметил он.

Однако Дюков признал, что если бы каждый второй матч такой был, то это была бы катастрофа. Но в данном случае ребята из «Ростова» получили прекрасный опыт «и матч их точно не убил», считает он.

Кроме того, Дюков добавил, что Прядкина выбирали клубы. РФС не имеет к этому отношения, и он не желает вмешиваться в него.

Как ранее передавал NEWS.ru, президент Российского футбольного союза Александр Дюков и глава департамента судейства Виктор Кашшаи должны подать в отставку после судейства матча «Зенита» со «Спартаком». Об этом заявили болельщики «красно-белых».

Они добавили, что обращались в открытом письме к Дюкову, где внесли свои предложения, касающиеся гласности и открытости работы футбольных арбитров. Но ответа не последовало. Кроме того, фанаты «Спартака» потребовали ответа от Кашшаи, обвинив его в том, что он «макает в грязь» все великие советские и российские футбольные традиции и убивает футбол в России.