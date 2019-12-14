Евгений Плющенко заявил, что его сын Александр зарабатывает больше отца. Шестилетний мальчик делает большие успехи в спорте.
Санёк зарабатывает сейчас большие деньги, он меня опережает по зарплате, — цитирует Плющенко StarHit.
По словам самого спортсмена, он начал зарабатывать, будучи старше сына.
Я начал зарабатывать рано. Первые хорошие деньги в спорте я получил в 13 лет, а в 15 я уже купил трёхкомнатную квартиру и машину папе, — сказал Плющенко.
Как ранее писал NEWS.ru, артист балета Николай Цискаридзе разоткровенничался в эфире программы «Судьба человека». Он не исключил, что, может, когда-нибудь станет отцом.
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