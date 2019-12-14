https://static.news.ru/photo/36d765b8-1f05-11ea-9df9-fa163e074e61_660.jpg Александр Плющенко Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Евгений Плющенко заявил, что его сын Александр зарабатывает больше отца. Шестилетний мальчик делает большие успехи в спорте.

Санёк зарабатывает сейчас большие деньги, он меня опережает по зарплате, — цитирует Плющенко StarHit.

По словам самого спортсмена, он начал зарабатывать, будучи старше сына.

Я начал зарабатывать рано. Первые хорошие деньги в спорте я получил в 13 лет, а в 15 я уже купил трёхкомнатную квартиру и машину папе, — сказал Плющенко.

Как ранее писал NEWS.ru, артист балета Николай Цискаридзе разоткровенничался в эфире программы «Судьба человека». Он не исключил, что, может, когда-нибудь станет отцом.