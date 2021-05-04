Патрушев рассказал о профессиональном увлечении Путина волейболом

https://static.news.ru/photo/b284536c-acec-11eb-a8e2-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Президент Владимир Путин очень интересуется волейболом. Глава государства даёт оценку матчам, которые ему удаётся увидеть, рассказал председатель наблюдательного совета Всероссийской федерации волейбола и секретарь Совета безопасности Николай Патрушев в эфире телеканала «Россия 24».

Он назвал достаточно профессиональными суждения Путина об этом виде спорта.

Вообще, борцы имеют в своей физической подготовке волейбол и очень многие хорошо играют. <...> Наверное, так как Владимир Владимирович профессионально занимался борьбой, то ему волейбол тоже по душе, нравится, — сказал Патрушев.

Ранее Путин заочно открыл фестиваль созданной по его инициативе Ночной хоккейной лиги. Турнир проходит в Сочи, президент выступил с видеообращением к его участникам.

Российский лидер, в частности, высказал мнение, что за 10 лет существования лига стала мощной организацией, которая объединила любителей хоккея, а также обеспечила развитие любительского спорта в стране.