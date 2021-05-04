Юбилейный фестиваль Ночной хоккейной лиги открылся в Сочи

https://static.news.ru/photo/193caf3e-aceb-11eb-bd71-96000091f725_660.jpg Фото: Ночная хоккейная лига/facebook.com

Финальный этап X Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд Ночной хоккейной лиги открылся на ледовой арене Дворца спорта «Большой» в Сочи. В борьбе за Кубок Крутова и грант на строительство крытой ледовой арены сошлись семь команд любительского дивизиона «Любитель 40+».

Матчем открытия стал поединок клубов «Флагман» и «Казанские Драконы», которые борются в дивизионе «Кубок Чемпионов».

Перед этим состоялась торжественная церемония, участниками которой стали представители лиги и чиновники от спорта. В видеопоздравлении со стартом турнира игроков поздравил президент Владимир Путин.

Многие выдающиеся хоккеисты 10 лет назад стояли у истоков создания Ночной хоккейной лиги. Благодаря их энтузиазму и искренней любви к хоккею Россия вновь ярко проявила себя как законодательница мод в этом зрелищном, увлекательном виде спорта, — сказал глава государства.

Он добавил, что лига стала мощной организацией, которая объединила любителей хоккея со всей страны, а также обеспечила развитие любительского спорта.

В юбилейном сезоне фестиваль сохранил традиционные турниры «Лига чемпионов» для игроков старше 40 лет и «Лига будущих чемпионов» для их более молодых товарищей, достигших совершеннолетия. В Кубке чемпионов примут участие семь команд — победителей прошлых лет в дивизионе «Любитель 40+»: «Центурион» (Челябинск), «Казанские драконы» (Казань), «Авто» (Екатеринбург), «Невский легион» (Санкт-Петербург), «Сталкер» (Москва), «Флагман» (Всеволожск) и «СКОН-Урал» (Екатеринбург).

Кроме того, между друзьями и партнерами Ночной хоккейной лиги, в числе которых сборные журналистов, артистов и космонавтов, будет разыгран Кубок созвездий.

Кроме этого, в дивизионе «Амазонки» на лёд выйдут команды женского любительского турнира.

Ночная хоккейная лига была основана в 2011 году по инициативе Владимира Путина и ветеранов отечественного хоккея. Задача движения — развитие массового хоккея в стране и организация любительских соревнований.

Ранее сборная России в 1/4 финала юниорского чемпионата мира по хоккею победила команду Белоруссии со счетом 5:2.