Паралимпиада в Токио не будет сокращена после переноса на 2021 год

https://static.news.ru/photo/e6f4f64e-e5d5-11ea-9a91-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hua Yi/Global Look Press

Президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс сообщил, что программу соревнований Паралимпийских игр в Токио не сократят и не изменят после их переноса на 2021 год.

Она (программа. — NEWS.ru) останется прежней <...> В первом квартале следующего года вся операционная деятельность уже должна быть готова к запуску на тот случай, если Паралимпийские игры состоятся, — привели слова Эндрю Парсонса в ТАСС.

Отмечается, что летние Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио были перенесены на 2021 год из-за пандемии коронавирусной инфекции. Она должна пройти с 24 августа по 5 сентября 2021 года. Олимпиада должна пройти раньше Паралимпиады на две недели.

Предполагается, что в соревнованиях примут участие 4,5 тысячи паралимпийцев.

Как писал NEWS.ru ранее, Международный паралимпийский комитет прислал официальное приглашение принять участие в Играх Паралимпийскому комитету России (ПКР). Сообщается, что в Токио могут отправиться до 300 российских спортсменов, которым предстоят старты в 18–20 видах спорта.