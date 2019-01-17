Оргкомитет Универсиады рассказал о фальшивых билетах

https://news.ru/storage/news/f44940dda1a45ab15e9ed23f0fed3366/ca5b6921-9bf9-443c-b8c6-9362096a4b29_850.jpg vk.com/krsk2019

Организационный комитет XXIX Всемирной универсиады предупредили о внешнем виде настоящих билетов на мероприятия. Об этом сообщила пресс-служба турнира.

«Будьте внимательны — настоящие билеты на Универсиаду-2019 выглядят так, как показано на видео», — говорится в сообщении.

Также сотрудники оргкомитета оставили контактные данные на случай приобретения фальшивых билетов.

Будьте внимательны настоящие билеты на #Универсиада2019 выглядят так, как показано на видео. Если кто-то из вас приобрел поддельные билеты, пожалуйста, обратитесь к билетному оператору по телефону: 8-800-707-06-19 или электронной почте: universiade@parter.ru. pic.twitter.com/jclqkAJReW — Зимняя универсиада-2019 (@Krasnoyarsk2019) 17 января 2019 г.

Зимняя Универсиада в Красноярске состоится с 2 по 12 марта.

News.ru ранее писал, что Международная федерация студенческого спорта (FISU) и Независимое агентство антидопингового тестирования (ITA) подписали соглашение о взаимодействии.