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Оргкомитет Универсиады рассказал о фальшивых билетах

vk.com/krsk2019

спорт [ версия для печати ]

Организационный комитет XXIX Всемирной универсиады предупредили о внешнем виде настоящих билетов на мероприятия. Об этом сообщила пресс-служба турнира.

«Будьте внимательны — настоящие билеты на Универсиаду-2019 выглядят так, как показано на видео», — говорится в сообщении.

Также сотрудники оргкомитета оставили контактные данные на случай приобретения фальшивых билетов.

Зимняя Универсиада в Красноярске состоится с 2 по 12 марта.

News.ru ранее писал, что Международная федерация студенческого спорта (FISU) и Независимое агентство антидопингового тестирования (ITA) подписали соглашение о взаимодействии.


#Универсиада-2019
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