Оргкомитет Универсиады рассказал о фальшивых билетах

Организационный комитет XXIX Всемирной универсиады предупредили о внешнем виде настоящих билетов на мероприятия. Об этом сообщила пресс-служба турнира.
«Будьте внимательны — настоящие билеты на Универсиаду-2019 выглядят так, как показано на видео», — говорится в сообщении.
Также сотрудники оргкомитета оставили контактные данные на случай приобретения фальшивых билетов.
Будьте внимательны настоящие билеты на #Универсиада2019 выглядят так, как показано на видео. Если кто-то из вас приобрел поддельные билеты, пожалуйста, обратитесь к билетному оператору по телефону: 8-800-707-06-19 или электронной почте: universiade@parter.ru. pic.twitter.com/jclqkAJReW— Зимняя универсиада-2019 (@Krasnoyarsk2019) 17 января 2019 г.
Зимняя Универсиада в Красноярске состоится с 2 по 12 марта.
News.ru ранее писал, что Международная федерация студенческого спорта (FISU) и Независимое агентство антидопингового тестирования (ITA) подписали соглашение о взаимодействии.