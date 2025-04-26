Олимпийские чемпионы объединились для популяризации спорта в России В Москве отрылось «Сообщество чемпионов» для популяризации спорта в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Никита Нагорный

25 апреля в Москве состоялось торжественное открытие «Сообщества чемпионов», которое объединило более 50 легенд спорта. Среди них олимпийские чемпионы, чемпионы мира, Европы и России. Главная цель сообщества — поддержка и развитие массового и профессионального спорта в стране.

Общественную организацию учредили председатель Общероссийского общественного движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская, председатель правления движения Раимкуль Малахбеков и заслуженный мастер спорта России олимпийский чемпион Никита Нагорный. Ожидается, что участники объединятся и смогут помочь наладить связи между молодыми талантами и легендами спорта.

Спортсмен Никита Нагорный подчеркнул, что олимпийские чемпионы — люди с огромным количеством амбиций, готовые сделать все для развития страны. Он выразил уверенность, что все члены организации внесут в нее большой вклад.

Все-таки олимпийские чемпионы — люди, у которых всегда будет очень много амбиций и которые будут готовы делать максимум для нашей страны. Мероприятия, над которыми мы работали в прошлом году, показали, что в объединении нашем скрыт большой потенциал. Но всего этого не было бы, если бы мы вместе не смогли жить мечтой или целью, которая появилась у нас сейчас. Я уверен, что каждый спортсмен, который здесь находится, сможет сделать очень большой вклад, — сказал он.

Ранее стало известно, что Международный олимпийский комитет проводит обсуждения по вопросу допуска россиян до Олимпиады 2026 года. В совещаниях участвуют федерации по зимним видам спорта.