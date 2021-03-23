Олег Матыцин приостановил деятельность на посту президента FISU

https://static.news.ru/photo/9ad31474-8be5-11eb-b03a-96000091f725_660.jpg Олег Матыцин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министр спорта РФ Олег Матыцин приостанавливает деятельность на посту президента Международной федерации университетского спорта (FISU). Причина заключается в санкциях Всемирного антидопингового агентства (WADA) против российского спорта. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Ранее Матыцин уже анонсировал такое развитие событий. В недавнем интервью RTVI он уточнял , что выполняет решение Спортивного арбитражного суда (CAS). На период до 17 декабря 2022 года он передаст полномочия первому вице-президенту FISU Леонсу Эдеру, по истечении этого срока российский функционер вернётся к исполнению обязанностей на этом посту.

FISU испытывает огромную благодарность перед Олегом Матыциным. Его бесспорная приверженность университетскому спорту охватывает десятилетия и ключевые лидерские позиции на национальном, континентальном и международном уровнях. Мы глубоко благодарны за то, что страсть Олега к работе FISU не охлаждена этим временным положением дел, — заявил Эдер.

Матыцин возглавляет Минспорт с января 2020 года. С 2015 года он является президентом Международной федерации университетского спорта. Информация о его уходе с поста главы ведомства некоторое время назад появилась в ряде Telegram-каналов. Там также сообщалось, что заявления об уходе написали и заместители министра.

Впрочем, сам Матыцин опроверг эту информацию. Он заявил, что почвы для подобных сообщений нет и команда Минспорта продолжает работу.

Как писал NEWS.ru, на прошлой неделе президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк вышел из совета Международной федерации хоккея (IIHF). Уже известно, что его заменит Русская Ракета, заслуженный мастер спорта СССР, хоккеист Павел Буре. Третьяк покинул пост в соответствии с решением CAS.