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Обвиняемый в убийстве Дениса Тена признал свою вину

Денис Тен Paul Kitagaki Jr./ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Денис Тен

спорт [ версия для печати ]

Один из обвиняемых по делу об убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена Нуралы Киясов признал, что нанёс спортсмену удар ножом. При этом он отметил, что данное преступление не планировалось заранее.

По его словам, своим оружием он всего лишь хотел напугать погибшего.

«Но он не испугался и не убежал. Я сам не понял, как нож вошёл (в Дениса Тена)», — заявил обвиняемый.

Киясов также извинился перед матерью фигуриста и всеми казахстанцами, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что один из фигурантов в деле об убийстве казахстанского фигуриста Арман Кудайбергенов во время дачи показаний в суде попросил прощения у родных спортсмена.

25-летний Тен был убит 19 июля 2018 года. В центре Алма-Аты Денис застал двух человек за кражей зеркал с его автомобиля. Из-за полученных в потасовке ножевых ранений фигурист умер в больнице.


#суд #казахстан #денистен #фигурист #убийство
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