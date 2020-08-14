Нурмагомедов дал оценку протестам в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/7f3cdb64-de20-11ea-adf5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов дал свою оценку ситуации с протестами в Белоруссии.

Спортсмен сообщил, что следит за событиями в стране. Он назвал белорусов отзывчивыми людьми.

Мы не можем понять суть происходящего. Мы там не находимся. Пожелаю им мирного неба над головой. Мир намного лучше, чем война. Желаю братскому народу мира и здоровья, — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции в Москве.

Ранее четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов резко осудил протесты в Белоруссии, разгоревшиеся после выборов президента. Он обратил внимание на то, что действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко набрал более 80% голосов избирателей, а его ближайший конкурент Светлана Тихановская — чуть больше 10%. Сфальсифицировать такую разницу, считает олимпийский чемпион, просто невозможно. Тихонов призвал «лупить как собак» митингующих.

В Белоруссии с 9 августа — дня президентских выборов — проходят акции протеста, участники которых недовольны объявленными ЦИК итогами голосования. По предварительным данным, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80%, а его главный конкурент Светлана Тихановская — около 10%. Протесты переросли в столкновения с сотрудниками милиции. В итоге были задержаны порядка шести тысяч человек, в том числе журналисты из разных стран.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко категорически отверг утверждения, что находится за границей. Информация о его бегстве за рубеж на фоне протестных акций в стране муссируется в оппозиционных СМИ и социальных сетях. Он назвал такие слухи попыткой раскачать ситуацию в стране и сбить с толку трудовые коллективы, которые являются основой страны, писал NEWS.ru.