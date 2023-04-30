Назван новый чемпион мира по шахматам Новым чемпионом мира по шахматам стал Дин Лижэнь

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Дин Лижэнь

Дин Лижэнь победил Яна Непомнящего в матче за звание чемпиона мира 2023 года по шахматам. Встреча проходила в Астане. Победитель турнира определился на тай-брейке, в ходе которого Непомнящий и Дин Лижэнь сыграли четыре партии. Последняя завершилась на 68-м ходу. Счет на тай-брейке — 2,5-1,5 в пользу китайского шахматиста.

Первую партию тай-брейка Непомнящий завершил вничью. Российский гроссмейстер играл черными фигурами, партия закончилась на 35-м ходу. Вторая партия также не выявила победителя и завершилась на 47-м ходу. Непомнящий играл белыми фигурами. В третьей партии тай-брейка шахматисты вновь сыграли вничью — 1,5:1,5.

29 апреля Непомнящий и Дин Лижэнь сыграли вничью в последней партии матча с классическим контролем времени. После 14 игр счет был равным — 7:7.

В рамках тай-брейка контроль времени укорачивается. Регламент предусматривает четыре партии с контролем времени 25 минут + 10 секунд на ход. При равенстве счета предусмотрены две блиц-партии с контролем времени 5 минут + 3 секунды на ход. Если победитель по-прежнему не определен, играются еще две блиц-партии с таким же контролем.

В случае сохранения равенства проводится одна или несколько блиц-партий с контролем времени 3 минуты + 2 секунды на ход — вплоть до момента определения победителя. Перед каждым раундом тай-брейка предусмотрено проведение новой жеребьевки цвета.

Президент Федерации шахмат Подмосковья Сергей Карякин ранее заявил NEWS.ru, что Непомнящему придется потрудится, чтобы победить китайского оппонента. При этом он отметил, что статистически у Непомнящего есть преимущество, но исход финального турнира будет зависеть еще от мотивации шахматистов и их подготовки. По словам Карякина, в Китае очень сильная шахматная школа.