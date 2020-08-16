На стадионах Москвы запретили красно-белый флаг белорусской оппозиции

https://static.news.ru/photo/2f922526-dfbd-11ea-b062-fa163e074e61_660.jpg Фото: fc-tambov.ru

В Москве сразу на двух стадионах появился красно-белый флаг протестующих Белоруссии. Флаг был вывешен в субботу, 15 августа, на фанатских трибунах во время матчей ЦСКА — «Тамбов» и «Локомотив» — «Краснодар».

Кроме того, на стадионах «Черкизово» и на «ВЭБ Арене» звучала песня Виктора Цоя «Хочу перемен!». По официальной версии ЦСКА, песни Цоя до матча и в перерыве были приурочены к годовщине смерти музыканта.

Фанаты также скандировали лозунг "Жыве Беларусь«.После матчей стало известно о задержании 15 болельщиков ЦСКА. Теперь им грозит запрет на посещение стадиона за политический лозунг на футболе.

По словам задержанного с флагом белорусской оппозиции фаната «Локомотива», он принёс его, чтобы «выразить солидарность с белорусами, которые страдают от режима Лукашенко и пытаются доказать свою победу на нечестных выборах».

45-летний болельщик Виктор Дятликович, у которого двойное гражданство — белорусское и российское, живёт в Москве более 20 лет, все эти годы он болеет за «Локомотив». Когда он поднял на стадионе флаг, ему все зааплодировали.

Однако спустя несколько минут после матча Виктора задержала полиция при выходе со стадиона. По словам фаната, полицейские услышали объяснение, с чем он пришёл и что у него не было намерения сорвать матч, задали несколько вопросов и отпустили. Ему грозит штраф от 3 до 10 тысяч рублей или общественные работы до 160 часов за нарушения правил поведения на спортивных объектах, пишет «Чемпионат.com».

Ранее NEWS.ru писал, что бело-красно-белый флаг протестующих в Белоруссии появился на флагштоке у посольства республики в Стокгольме. Белорусское дипломатическое ведомство находится в районе Нака на юге Стокгольма в здании бизнес-центра, который принадлежит девелоперской компании. Бизнес-центр состоит из двух корпусов, между ними на площади установлено несколько флагштоков. На одном из них вывешен национальный флаг Белоруссии, а на другом — полотнище белорусской оппозиции.