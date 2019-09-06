Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию, серебряная призёрка Олимпиады-2018 Евгения Медведева упала на втором прыжке в каскаде 3-3 на контрольных прокатах в Москве.
Трансляцию спортивного мероприятия вёл сайт
Сама Медведева после выступления заявила, что в целом и она, и её тренерский штаб прокатом довольны. Ошибку фигуристка объяснила тем, что «перестаралась».
Ранее Евгения Медведева рассказала о своём прогрессе в освоении четверного прыжка, писал News.ru. Спортсменка призналась, что пока «чистый» сальхов в четыре оборота ей не удаётся.