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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию, серебряная призёрка Олимпиады-2018 Евгения Медведева упала на втором прыжке в каскаде 3-3 на контрольных прокатах в Москве.

Трансляцию спортивного мероприятия вёл сайт Первого канала . Евгения Медведева допустила оплошность во время исполнения короткой программы. Спортсменка не смогла «приземлить» тройной тулуп после успешно исполненного тройного флипа.

Сама Медведева после выступления заявила, что в целом и она, и её тренерский штаб прокатом довольны. Ошибку фигуристка объяснила тем, что «перестаралась».

Ранее Евгения Медведева рассказала о своём прогрессе в освоении четверного прыжка, писал News.ru. Спортсменка призналась, что пока «чистый» сальхов в четыре оборота ей не удаётся.