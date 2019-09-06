Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию, серебряная призёрка Олимпиады-2018 Евгения Медведева упала на втором прыжке в каскаде 3-3 на контрольных прокатах в Москве.

Трансляцию спортивного мероприятия вёл сайт Первого канала. Евгения Медведева допустила оплошность во время исполнения короткой программы. Спортсменка не смогла «приземлить» тройной тулуп после успешно исполненного тройного флипа.

Сама Медведева после выступления заявила, что в целом и она, и её тренерский штаб прокатом довольны. Ошибку фигуристка объяснила тем, что «перестаралась».

Ранее Евгения Медведева рассказала о своём прогрессе в освоении четверного прыжка, писал News.ru. Спортсменка призналась, что пока «чистый» сальхов в четыре оборота ей не удаётся.

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