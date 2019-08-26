https://static.news.ru/photo/c38b53dc-c8a9-11e9-b21a-fa163e074e61_660.jpg Евгения Медведева Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева заявила, что пока не может похвастаться чистым исполнением четверного сальхова.

Похвастаться четверным сальховым чистым не могу. Я прекрасно понимаю, что не всё всегда получается. Я пробовала на японском шоу, это была моя шестая попытка в жизни, и не могу сказать, что она была хорошей, — сказала она на пресс-конференции в Москве.

Двукратный серебряный призёр Олимпиады-2018 уверена, что в этом сезоне «падение с чистого будет точно», но при этом ничего не обещает.

Ранее, президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что фигуристка Евгения Медведева достойна быть послом летней Олимпиады-2020 в Токио, писал News.ru.