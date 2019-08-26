https://static.news.ru/photo/1a7dc4a0-c8a9-11e9-a937-fa163e074e61_660.jpg Станислав Поздняков Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что фигуристка Евгения Медведева достойна быть послом летней Олимпиады-2020 в Токио.

Для нас любое решение является всегда мучительным и сложным, потому что в России очень много спортсменов, которые внесли большой вклад в развитие страны. Не вижу ничего такого, что Евгения стала послом на летних Олимпийских играх. Она достойна быть послом, — сказал Поздняков.

Он добавил, что рад, что Медведева приняла предложение, несмотря на то что она решила продолжить спортивную карьеру.

Ранее Медведева заявила, что считает большой честью нахождение в составе делегации российской команды на Олимпийских играх в Токио, писал News.ru.