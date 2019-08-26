https://static.news.ru/photo/a929a9d0-c8a4-11e9-a590-fa163e074e61_660.jpg Евгения Медведева Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Российская фигуристка Евгения Медведева заявила, что считает большой честью нахождение в составе делегации российской команды на Олимпийских играх в Токио, где спортсменка будет послом Игр.

Для меня большая честь находиться на Олимпийских играх с летней командой, это немного необычно, это будет присутствие на моей второй Олимпиаде, каждая по-своему уникальна. Сама с нетерпением жду, когда попадём в Олимпийскую деревню. Огромная честь быть в команде и поддерживать ребят на Играх и представлять флаг нашей страны, — заявила спортсменка.

Также Медведева призналась, что в Пхенчхане ей было тяжело, так как сборная России выступала под нейтральным статусом.

У нас не было своего флага, и я рада, что на данный момент никто не задумывается, что мы выступали под белым флагом, все знают, откуда мы и какую страну представляем. Это потрясающе. Я знакома со многими спортсменами из летних видов спорта, особенно с гимнастами и гимнастками. Я буду очень рада, что будет возможность находиться именно там и прочувствовать, в какой атмосфере будут находиться спортсмены. Они отличаются заражённостью на соревнования. Моя главная обязанность — быть с командой, — резюмировала она.

Ранее News.ru писал, что Мария Шарапова не смогла справиться с Сереной Уильямс на US Open, поэтому покидает турнир.