Матыцин: надеюсь, что решение Загитовой не навредит фигурному катанию в РФ

https://static.news.ru/photo/5da5e370-f369-11ea-8641-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Минспорта РФ Олег Матыцин заявил, что с уважением относится к решению олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой отказаться от участия в контрольных прокатах национальной сборной. По его мнению, если спортсменка приняла такое решение, значит, у неё были на это определённые причины.

Всегда с уважением отношусь к решению любого человека. Если она отказалась от прокатов, значит, у неё есть на это какие-то основания. Надеюсь, это не скажется негативно на развитии фигурного катания в России, — цитирует главу ведомства РИА Новости.

Накануне стало известно, что Загитова не примет участия в контрольных прокатах национальной команды. С такой просьбой она обратилась в Федерацию фигурного катания на коньках РФ. Контрольные прокаты пройдут 12 и 13 сентября во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве.

Загитова заявила о приостановке карьеры в конце 2019 года. Однако в заявку сборной России на новый сезон она вошла. Чтобы попасть в национальную команду, необходимо выступить на Кубке страны. 21 августа стало известно, что данные соревнования пройдут без Загитовой.

Ранее NEWS.ru сообщал, что депутат Госдумы, трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина осудила поведение российской фигуристки Алины Загитовой. Парламентарий также намекнула на исключение её из состава сборной РФ. Она посоветовала Загитовой взять академический отпуск. Кроме того, по её мнению, «если была сделана ошибка по включению Загитовой в сборную, наверное, приходит время её исправлять».