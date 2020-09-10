«Была бы она поумнее»: Роднина отреагировала на поведение Загитовой

https://static.news.ru/photo/db1dc03e-f364-11ea-ae3e-fa163e074e61_660.jpg Алина Загитова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы, трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина осудила поведение российской фигуристки Алины Загитовой. Парламентарий также намекнула на исключение её из состава сборной РФ.

Накануне стало известно, что Загитова не примет участия в контрольных прокатах национальной команды. С такой просьбой она обратилась в Федерацию фигурного катания на коньках РФ. Контрольные прокаты пройдут 12 и 13 сентября во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве.

Загитова выиграла чемпионат России в 2018 году, также она стала чемпионкой Европы 2018 года, чемпионкой мира 2019 года и победительницей финала Гран-при 2017 года. Кроме того, в 2018 году Алина стала олимпийской чемпионкой на Играх в Южной Корее.

Это коммерческий подход — ведь на прокаты придут несколько сотен человек и начнутся пересуды о её (Загитовой. — NEWS.ru) форме, а на Первом канале она будет каждую неделю светиться и при этом получать гонорар. Но, сказать честно, была бы она поумнее, сказала бы, что снимается в связи с учёбой, — цитирует Роднину «Спорт-Экспресс».

Она посоветовала Загитовой взять академический отпуск. Кроме того, по её мнению, «если была сделана ошибка по включению Загитовой в сборную, наверное, приходит время её исправлять».

Загитова заявила о приостановке карьеры в конце 2019 года. Однако в заявку сборной России на новый сезон она вошла. Чтобы попасть в национальную команду, необходимо выступить на Кубке страны. 21 августа стало известно, что данные соревнования пройдут без Загитовой.

Ранее NEWS.ru сообщал, что тренер по фигурному катанию Александр Жулин считает, что олимпийская чемпионка Алина Загитова в ближайшее время объявит о завершении спортивной карьеры. Специалист подчеркнул, что у фигуристки практически нет мотивации продолжать тренироваться.

Он подчеркнул, что Загитова выиграла все возможные титулы. Теперь ей крайне сложно заставить себя учить четверные прыжки, чтобы противостоять 15-летним соперницам. Жулин отметил, что из-за участия в шоу «Ледниковый период» девушка будет тратить много времени, один день в неделю у неё точно будет выпадать.