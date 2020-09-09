Загитова снялась с контрольных прокатов сборной России

https://static.news.ru/photo/b44519c0-f2a7-11ea-8cf8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олимпийская чемпионка Алина Загитова не примет участие в контрольных прокатах сборной России. С соответствующей просьбой спортсменка обратилась в Федерацию фигурного катания на коньках России.

Я приняла решение не участвовать в контрольных прокатах 12–13 сентября, так как на данный момент мне очень интересно попробовать себя в новом амплуа в качестве ведущей "Ледникового периода". Прошу с пониманием отнестись к моей просьбе и согласовать данное решение, — пояснила фигуристка.

Контрольные прокаты пройдут 12 и 13 сентября во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве.

Загитова выиграла чемпионат России в 2018 году, также она является чемпионкой Европы 2018 года, чемпионкой мира 2019 года и победительницей финала Гран-при 2017 года.

Как ранее писал NEWS.ru, спортивный журналист Дмитрий Губерниев считает, что Загитова планирует заработать денег перед завершением карьеры. По его словам, молчание фигуристки о своём дальнейшем развитии в спорте связано именно с этим. Губерниев отметил, что так же вели себя Евгений Плющенко, Аделина Сотникова и другие спортсмены.