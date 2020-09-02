Жулин заверил в скором завершении спортивной карьеры Загитовой

https://static.news.ru/photo/86a6d8f8-ecff-11ea-abfc-fa163e074e61_660.jpg Александр Жулин Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин считает, что олимпийская чемпионка Алина Загитова в ближайшее время объявит о завершении спортивной карьеры. Специалист подчеркнул, что у фигуристки практически нет мотивации продолжать тренироваться.

Скорее всего, она скоро объявит о завершении спортивной карьеры. Это судя по тому, как оно всё произрастает: "Ледниковый" появился, может быть, уже есть мысли и о шоу-бизнесе, — рассказал Жулин.

Тренер подчеркнул, что Загитова выиграла все возможные титулы. Теперь ей крайне сложно заставить себя учить четверные прыжки, чтобы противостоять 15-летним соперницам. Жулин отметил, что из-за участия в шоу «Ледниковый период» девушка будет тратить много времени, один день в неделю у неё точно будет выпадать, пишет Teleprogramma.pro.

Фигуристка год назад объявила о приостановке своей спортивной карьеры. Девушка поступила в ВУЗ. Она хочет стать журналисткой.

NEWS.ru писал, что Загитова снялась в японском кино. Она сыграла в нём саму себя.