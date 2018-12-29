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Марадона прогуливает тренировки «Дорадоса»

Диего Марадона Mehdi Taamallah/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Диего Марадона

спорт [ версия для печати ]

Экс-футболист сборной Аргентины Диего Марадона не появляется в расположении мексиканской команды «Дорадос», в которой он занимает должность главного тренера.

26 декабря клуб должен был приступить к предсезонной подготовке под руководством Марадоны, сообщил TyC Sports. Но экс-футболист до сих пор не появился в расположении «Дорадоса». Тренировочным процессом руководит тренер по физической подготовке.

Неизвестно, вернётся ли Марадона в команду. Он недоволен отсутствием трансферной политики клуба, отсутствием новичков, а также тем, что никто не ведёт переговоров с его помощником о продлении соглашения, срок которого уже истёк. У самого Марадоны контракт действителен до лета следующего года.

Марадона занял пост председателя «Динамо» (Брест) в мае нынешнего года. После подписания договора аргентинец не появлялся в Белоруссии. В сентябре текущего года Марадона стал главным тренером футбольного клуба «Дорадос».


#футбол #ДиегоМарадона
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