Майк Тайсон в 54 года показал отличную реакцию на тренировке

Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон выложил на своей официальной странице в социальной сети видеозапись с тренировки. На кадрах видно, что 54-летний спортсмен сохранил отменную реакцию.
Видео с тренировки Тайсон опубликовал в Instagram. Боксёр на записи запечатлён во время работы с грушей, иным инвентарём и со спарринг-партнёрами.
Ранее стало известно, что Тайсон в скором времени может снова вернуться на ринг. По одной из версий, его соперником может стать Эвандер Холифилд, с которым боксёр бился дважды и которому откусил часть уха, за что был дисквалифицирован.
Однако 18 июля были обнародованы данные, согласно которым Тайсон решил вызвать на бой настоящую белую акулу. Формат противостояния человека и хищной рыбы пока не сообщается.
Тайсон рассказал, что этот опыт он сравнивает со страхом вернуться на ринг.
Ранее спортсмен удивил поклонников своим голым торсом. Он принял участие в довольно необычной фотосессии. Так, на обнародованных снимках Тайсон запечатлён с двумя вёдрами рыбы, которые он использовал в качестве гирь. Также 54-летний боксёр продемонстрировал свою силу, кинув спасательный круг в воздух и опрокинув пустую клетку для акулы, писал NEWS.ru.
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