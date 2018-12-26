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Логинов прокомментировал 2-е место в зачёте КМ

Александр Логинов imago sportfotodienst/Global Look Press эксклюзивы

Александр Логинов

спорт [ версия для печати ]

Российский биатлонист Александр Логинов, занимающий второе место в общем зачёте Кубка мира, заявил, что до начала сезона его главной задачей было отобраться на январские этапы мирового кубка.

«Моей главной задачей было отобраться на январские этапы Кубка мира. Сейчас, когда я выполнил эту задачу, конечно, хотелось бы показывать именно стабильные результаты. Показывать высокие результаты в каждой гонке возможно, но надо подходить к этому с более высокой концентрацией», — сказал Логинов в интервью News.ru.

Он добавил, что если по итогам сезона останется в числе 15 лучших, то будет доволен.

«Я в курсе своей позиции в тотале и без доли скромности скажу, что если по итогам сезона я останусь в числе 15 лучших, то буду доволен», — сказал он.

Ранее Логинов прокомментировал высказывания норвежцев Тарьея и Йоханнеса Бё в его адрес.


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