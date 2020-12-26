16+

Рубрики

Медиа

Архив

Спорт

Лавров сообщил об установке Запада на «выпячивание» РФ в контексте допинга

12:38, 27 декабря 2020 33
Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Западные страны занимаются «выпячиванием» роли России в контексте применения спортсменами допинга, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он также подчеркнул, что «довольно тяжёлый имидж за рубежом» у РФ из-за того, что «конкретные, неприемлемые для нас самих эпизоды» с допингом раздувают, чтобы оставить в тени «порой не менее очевидные нарушения, которые допускают и в Германии, и в США».

Я твёрдо знаю, что помимо очевидных нарушений российских спортсменов есть ещё и установка среди околоспортивных западных деятелей всячески выпячивать нашу роль в продвижении допинга и затушёвывать то, что происходит на Западе, — заявил в эфире телеканала «Матч ТВ» Лавров.

При этом он отметил, что имидж российского спорта от этого не потускнел. Россия, по его словам, по-прежнему великая спортивная держава, которую ценят и уважают.

Мы заинтересованы в том, чтобы вместе с соответствующими спортивными федерациями, с Олимпийским комитетом России защищать наши интересы, чтобы нас не дискриминировали, и одновременно продвигать позитивное, объективное восприятие нашего спорта, — добавил Лавров.

Как писал NEWS.ru, гендиректор «Матч ТВ» Тина Канделаки отреагировала на лишение России флага и гимна на ближайших международных соревнованиях в течение двух лет. По её словам, в развитии антидопинговой системы принимали участие почти все страны, а жертвой почему-то стала РФ.

CAS встал на сторону Всемирного антидопингового агентства (WADA) в споре с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Суд постановил отстранить спортсменов из РФ от участия в международных соревнованиях под национальным флагом до 16 декабря 2022 года. Санкции затронули Олимпийские игры 2020 года в Токио и 2022-го в Пекине, а также чемпионат мира по футболу в 2022 году в Катаре. РУСАДА обязали компенсировать судебные издержки, агентство заплатит $1,27 млн.

Также в течение двух лет России запрещено подавать заявки (кроме тех, что уже поданы) на проведение международных соревнований. Первоначально WADA хотело отстранить РФ от всех международных турниров на четыре года.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео