Лавров сообщил об установке Запада на «выпячивание» РФ в контексте допинга

https://static.news.ru/photo/d67867f6-4827-11eb-b447-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Западные страны занимаются «выпячиванием» роли России в контексте применения спортсменами допинга, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он также подчеркнул, что «довольно тяжёлый имидж за рубежом» у РФ из-за того, что «конкретные, неприемлемые для нас самих эпизоды» с допингом раздувают, чтобы оставить в тени «порой не менее очевидные нарушения, которые допускают и в Германии, и в США».

Я твёрдо знаю, что помимо очевидных нарушений российских спортсменов есть ещё и установка среди околоспортивных западных деятелей всячески выпячивать нашу роль в продвижении допинга и затушёвывать то, что происходит на Западе, — заявил в эфире телеканала «Матч ТВ» Лавров.

При этом он отметил, что имидж российского спорта от этого не потускнел. Россия, по его словам, по-прежнему великая спортивная держава, которую ценят и уважают.

Мы заинтересованы в том, чтобы вместе с соответствующими спортивными федерациями, с Олимпийским комитетом России защищать наши интересы, чтобы нас не дискриминировали, и одновременно продвигать позитивное, объективное восприятие нашего спорта, — добавил Лавров.

Как писал NEWS.ru, гендиректор «Матч ТВ» Тина Канделаки отреагировала на лишение России флага и гимна на ближайших международных соревнованиях в течение двух лет. По её словам, в развитии антидопинговой системы принимали участие почти все страны, а жертвой почему-то стала РФ.

CAS встал на сторону Всемирного антидопингового агентства (WADA) в споре с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Суд постановил отстранить спортсменов из РФ от участия в международных соревнованиях под национальным флагом до 16 декабря 2022 года. Санкции затронули Олимпийские игры 2020 года в Токио и 2022-го в Пекине, а также чемпионат мира по футболу в 2022 году в Катаре. РУСАДА обязали компенсировать судебные издержки, агентство заплатит $1,27 млн.

Также в течение двух лет России запрещено подавать заявки (кроме тех, что уже поданы) на проведение международных соревнований. Первоначально WADA хотело отстранить РФ от всех международных турниров на четыре года.