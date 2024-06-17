Курникова трогательно поздравила Иглесиаса с Днем отца

Фото: PLANET PHOTOS/Global Look Press

Анна Курникова и Энрике Иглесиас с сыном

Теннисистка Анна Курникова на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) поздравила с Днем отца своего супруга, певца Энрике Иглесиаса. Спортсменка опубликовала несколько фото, на которых запечатлены ее муж с тремя их детьми — Николасом, Люси и Мэри. Курникова очень редко делится снимками, и в этот раз ни на одной из фотографий ее нет.

Поздравляю с Днем отца моего мужчину. И всех пап! — подписала фото Курникова.

Курникова — одна из самых непубличных звезд мировой величины. Роман теннисистки с Энрике Иглесиасом активно обсуждался в СМИ. Однако спортсменка и певец редко рассказывают о своей семье и почти не посещают светские мероприятия. По данным прессы, звездная пара живет в Майами, в двухэтажной вилле, которую они купили еще в 2013 году за $26 млн. Известно, что по соседству с ними расположены дома отца Энрике Хулио Иглесиаса, голливудского актера Мэтта Дэймона, Рики Мартина и певицы Шер.

Курникова завершила спортивную карьеру в 2003 году в возрасте 21 года. Спортсменка ушла из тенниса из-за травмы спины. В 1996-м Анна выступила на Олимпийских играх в Атланте и стала самой юной участницей Олимпиады в истории России. На тот момент ей было 15 лет и 47 дней.