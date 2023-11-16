Новое видео Курниковой с Иглесиасом: куда пропала и как живет теннисистка Спортсменка появилась в ролике, опубликованном Сереной Уильямс

Фото: rf1/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Анна Курникова

Теннисистка Серена Уильямс опубликовала в социальной сети ролик с Анной Курниковой. Российская спортсменка позирует на видео вместе с мужем Энрике Иглесиасом и певцами Рики Мартином и Армандо Акостой. Как сейчас живет и чем занимается Анна Курникова — в материале NEWS.ru.

Какое видео с Курниковой показала Уильямс

11 ноября в Майами прошел концерт в рамках тура «Трилогия». В нем приняли участие Энрике Иглесиас, Питбуль и Рики Мартин. Экс первая ракетка мира Серена Уильямс опубликовала видео с музыкального шоу и кадры из-за кулис, где она позирует рядом с Анной Курниковой и Энрике Иглесиасом.

«Отлично провела время на шоу! Я всю жизнь поклонница латинской музыки», — написала Уильямс.

Где сейчас живет Анна Курникова

Курникова — одна из самых непубличных звезд мировой величины. Роман теннисистки с Энрике Иглесиасом активно обсуждался в СМИ. Однако спортсменка и певец редко рассказывают о своей семье и почти не посещают светские мероприятия.

По информации «СЭ», звездная пара живет в Майами, в двухэтажной вилле, которую они купили еще в 2013 году за $ 26 млн. Известно, что по соседству с ними расположены дома отца Энрике Хулио Иглесиаса, голливудского актера Мэтта Дэймона, Рики Мартина и певицы Шер.

Общая площадь территории, на которой находится особняк Курниковой и Иглесиаса, — 2 тыс. кв. метров. На ней расположены теннисный корт, бассейн, лужайка, детская площадка, гараж и дом для охраны. Также у дома есть частный причал, около которого стоит яхта пары.

Фото: Социальные сети Анна Курникова

Что известно о семье Анны Курниковой

На протяжении всех 22 лет, прошедших со знакомства Курниковой и Иглесиаса, журналисты пытались узнать подробности об их отношениях. В 2004-м СМИ писали о тайной свадьбе пары в мексиканском Пуэрто-Вальярта, в 2007-м — что Энрике расстался с Анной по телефону, в 2013-м — что она ушла от Энрике, так как устала ждать, когда он сделает ей предложение.

У Курниковой и Иглесиаса трое детей: близнецы Николас и Люси, родившиеся в 2017-м, и трехлетняя дочь Маша. На последнем кадре, который Анна публиковала в социальной сети в мае 2022 года, Энрике целует старшую дочь и держит на шее младшую.

Как познакомились Курникова и Иглесиас

В 2001 году Анна Курникова снялась в клипе Иглесиаса на песню Escape. Она сыграла фанатку испанского певца, с которой по сценарию он целуется в разных местах. Позже у артиста и теннисистки начались отношения в реальной жизни.

Съемки в клипе не первый опыт Курниковой в роли актрисы. В 2000 году она сыграла в фильме «Я, снова я и Ирэн» с Джимом Керри.

Фото: All Access/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Анна Курникова и Энрике Иглесиас

Что Курникова и Иглесиас говорят о своих отношениях

Курникова и Иглесиас довольно редко комментируют личную жизнь. В интервью People Энрике вспоминал, как те съемки с Анной изменили его жизнь.

«Когда мы встретились, то в некотором смысле сразу поняли друг друга, хотя она и была из мира спорта. Она знала, на что похож мой мир. Я понимал, как выглядит её мир. И это понимание очень помогло. Мы начали понемногу сближаться, а затем притяжение становилось всё сильнее и сильнее. Наши дети? Когда я забираю их из школы, а у них плохой день или они ссорятся или плачут, мы говорим: „Ребята, какая ваша любимая песня?“ А потом кто-то из них начинает петь I Like It, потом все подпевают, это очень мило. Сейчас я просто наслаждаюсь каждым днём!» — делился Энрике.

В других интервью он признавался, что для него крайне важно, чтобы личная жизнь оставалось личной и дома он мог чувствовать себя спокойно.

Энрике не раз публично восхищался Анной и называл ее лучшей девушкой на планете. Больше 10 лет назад Курникова и Иглесиас прилетали в Россию, и теннисистка знакомила избранника с родителями и показывала дом, где она выросла.

Анна считает, что рано успела реализоваться в карьере, поэтому теперь посвящает все свое время семье. «С удовольствием занимаюсь домом, хозяйством, поддерживаю своего любимого во всем. Он сейчас очень увлечен карьерой, и мне нравится быть для него надежным тылом. Не находиться в центре внимания, а, как бы сказать, оставаться чуть-чуть на заднем плане. Я себя чувствую очень комфортно. Я много лет провела на первом плане, была знаменита, хотя, если честно, никогда к этому не стремилась», — рассказывала Курникова журналу HELLO!.

Фото: Социальные сети Анна Курникова

Чего добилась Анна Курникова в теннисе

Курникова завершила карьеру в 2003 году в возрасте 21 года. Спортсменка ушла из тенниса из-за травмы спины. «В начале 2000-х годов подобные травмы требовали серьезной операции. Современные медицинские технологии с использованием лазера еще не применялись. Меня предупредили, что есть риск задеть какой-нибудь нерв и тогда я, возможно, буду парализована. Согласитесь, в 21 год ты сильно задумаешься — нужна тебе такая операция или нет», — вспоминала Курникова.

В 1996-м Анна выступила на Олимпийских играх в Атланте и стала самой юной участницей Олимпиады в истории России. На тот момент ей было 15 лет и 47 дней.

Самый большой теннисный успех Курниковой в одиночном разряде — полуфинал Уимблдона, до которого она дошла в 1997 году. Наивысшая позиция Анны в рейтинге — восьмая. В ее активе нет ни одного титула в одиночном разряде, в 2000 году она была близка к победе на Кубке Кремля, но в финале проиграла Мартине Хингис — 3:6, 1:6.

Во время игр со швейцарской теннисисткой россиянка показала высокие результаты. В парном разряде они выиграли два турнира Большого шлема — Australian Open 1999 и 2002 годов. В парном рейтинге Курникова была первой ракеткой мира. За карьеру Курникова одержала победу в 209 матчах в одиночном разряде — при 129 поражениях. В парном разряде баланс такой: 200 побед, 71 поражение.

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