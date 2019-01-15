Курбанов: смогли реабилитироваться за конфуз с «Маккаби»

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Никита Курбанов

Форвард ЦСКА подвел итоги матча с «Химками»

ЦСКА на своей площадке в тяжелом матче переиграл подмосковные «Химки» (75:65) в рамках Единой лиги. Лидер «армейцев» Никита Курбанов провёл на площадке свыше 25 минут, набрав восемь очков. В эксклюзивном интервью News.ru форвард «красно-синих» рассказал о том, за счёт чего команде удалось переломить ход матча, а также добавил, что ЦСКА извлек урок от поражения во встрече с «Маккаби».

— Почему игра вышла такой сложной для вашей команды? По первой четверти показалось, что ЦСКА легко добьётся успеха.

— Мы допустили очень много ненужных потерь, а «Химкам» удалось прибавить во второй четверти. Как только было движение мяча, то наша игра кардинально менялась, химчане не успевали за нами.

— Что произошло во вторые 10 минут? Вы закончили четверть с «-9».

— Опять же, много индивидуальных ошибок, плюс соперник начал агрессивно действовать на пикенроле. Мне кажется, что подряд потерь пять-шесть допустили, да и в защите действовали не очень удачно. Не назову это, конечно, провалом, но надежности не хватало.

— Переволновались?

— Нет, ни в коем случае. Просто сбились на какие-то индивидуальные действия, вместо командных. В третьей четверти нам надо было что-то менять, переламывать ход противостояния. Это и произошло, прибавили как в атаке, так и в защите, смогли наладить командную игру.

— Что в большом перерыве сказал тренер, что ЦСКА так сильно поменялся?

— Нам указали на ошибки, попросили добавить в командной игре и агрессивнее действовать в защите. Если кто-то не успевает к своему оппоненту, то все должны его страховать. За счёт этих корректировок и добились успеха.

— Главной проблемой для вашей команды стол Джордан Мики, набравший 24 очка?

— Я бы не стал кого-то выделять, «Химки» в целом доставили нам достаточно много проблем. Там помимо Мики есть ряд неплохих исполнителей, есть кому забивать. Понятно, что сейчас химчанам не хватает и Гилла, и Шведа, и Крокера, но, на мой взгляд, у них был оптимальный состав. Просто нам удалось провести успешно третью четверть, особенно в защите, что и позволило добиться победы.

— Удивлены большим браком дальних бросков у соперника? Лишь три «трёшки» из 19 достигли своей цели.

— Мы готовились к тому, что «Химки» будут много атаковать из-за дуги, чаще всего это получаются открытые броски. Нам надо было не давать им этого делать, стараться все перекрывать. Нам удалось это в первой половине, они ведь и не так часто пользовались своим дальнобойным орудием. Может лишь в самой концовке матча Мики два дальних забил. В целом — мы провели очень неплохую встречу.

Сергей Лантюхов/News.ru

— Эта победа может как-то компенсировать тот результат, который «армейцы» показали в игре с «Маккаби» в рамках Евролиги?

— Я бы не назвал это компенсацией. С «Маккаби» у нас случился…

— Нежданчик?

— Да, для нас это была довольно весомая пощечина. Поэтому игра с «Химками» дала возможность нам отреагировать на ту осечку правильно, показать, что мы не сломались тогда. Сезон длинный, мы идём дальше и нам удалось неплохо реабилитироваться перед самими собой.

— Согласитесь, что такие «нежданчики» помогают взбодриться? Раньше была встреча с «Будучностью», сейчас — с «Маккаби».

— Конечно. Мы просто не имели права не отреагировать на эти звоночки. Поэтому наша реакция вылилась в неплохую победу над «Химками».

— Своим временем остались довольны? Вы провели на площадке свыше 25 минут.

— Я доволен тем, что мы оказались сейчас сильнее, показав хороший игровой рисунок. Несмотря на какие-то моменты. Но мы показали командную защиту.

— Что скажете о судействе? Болельщики порой неоднозначно реагировали на свистки рефери.

— Можно каждую игру так сидеть и обсуждать, только смысл?

— Стараетесь на это всё не обращать внимание?

— А зачем? Решение судьи уже не изменить, даже если ты считаешь, что он в чём-то был неправ. Поэтому для игрока лучше не тратить на это эмоции, а выплескивать их непосредственно на матче.

— Не считаете, что партнёры многовато фолов нахватали? У того же Антонова их оказалось четыре, у Воронцевича — три.

— Возможно можно было быть чуть чище, но мы показывали то, какими агрессивными мы можем быть на паркете. Все пять баскетболистов действовали очень надежно, отсюда и большое количество штрафа. Судьям было тяжело каждый раз свистеть, даже если мы были на грани фола. Я доволен тем, как мы действовали против «Химок».