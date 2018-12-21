Курбанов: самые важные матчи впереди

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Никита Курбанов (второй справа)

Лидер баскетбольного клуба ЦСКА дал эксклюзивное интервью News.ru

Баскетбольный клуб ЦСКА (Москва) на своем паркете без проблем обыграл «Анадолу Эфес» в матче Евролиги со счетом 102:84. Одним из самых активных на паркете был форвард Никита Курбанов, который ударно провёл четвертую четверть, совершив ряд важных перехватов. В эксклюзивном интервью News.ru «армеец» рассказал о том, за счёт чего «красно-синим» удалось сломить сопротивление турков.

— После неудачного визита в Стамбул к «Фенербахче» ЦСКА просто разорвал «Анадолу» в третьей и четвертой четвертях.

— Для нас было очень важно после гостевого поражения вернуться на наш путь и доказать, как минимум самим себе, что после осечки в Стамбуле мы не опустили руки. У ЦСКА достаточно плотный график, поэтому было важно с первых секунд начать атаковать соперника, не давать ему почувствовать себя комфортно на нашей площадке. Не всё удалось грамотно выполнить в первой половине встречи, особенно в защите, но затем немного поменялся рисунок игры, и мы заметно прибавили. Затем комфортный очковый рывок позволил нам довести дело до победы.

— Первые две четверти провели не столь успешно — это из-за того, что не успели полностью восстановиться после выездного матча?

— Может быть. Есть какие-то небольшие проблемы в плане физики, но я бы больший акцент сделал на том, что мы не очень хорошо действовали в защите. Особенно против Родриго Бобуа, который за первую половину набрал 18 очков, реализовав почте все свои трехочковые броски. Но в оставшихся двух четвертях мы прибавили и добились нужного результата. Сергей Лантюхов/News.ru

— Ожидали, что «Эфес» будет строить свою атаку фактически через одного игрока — Бобуа?

— Мы понимали, что это один из лидеров команды, их ударная сила. Но помимо Бобуа там есть и ряд других хороших исполнителей. Там можно было неприятности ждать от любого, но так получилось, что именно Бобуа смог проявить себя на старте. Хорошо, что физически не допустили никакого провала. За счёт агрессии заставили соперника ошибаться, делать лёгкие броски.

— Уже не первый матч ЦСКА очень хорошо проводит третью четверть, возвращаясь на паркет после перерыва…

— Я бы так не стал говорить (улыбается). В игре с «Фенербахче» мы вообще третий отрезок встречи провалили, поэтому тут как-то тяжело говорить о том, что какие-то четверти у нас особенно удаются. Понятно, что установки, которые были на третью десятиминутку, мы должны выполнять с первых секунд. Опять же — встреча может быть непредсказуемой, каждый раз приходится вносить коррективы по ходу. Хорошо, повторюсь, что физически мы выдержали темп, не допустили провала. Это было очень важно.

— Игра с «Эфесом» стала последней домашней в этом году. Насколько было важно подарить болельщикам атмосферу праздника, новогоднее настроение?

— Мы понимали, что многие следили за ходом нашей встречи с «Фенербахче» у экранов телевизоров. Очень было важно именно сейчас поблагодарить болельщиков за поддержку, подарить такой важный для нас и для них новогодний подарок. Чтобы у всех улучшилось настроение в эти морозные дни (улыбается).

— Что с вами случилось в четвертой четверти? Вроде бы к концу матча силы должны уже заканчиваться, а вы прямо «взорвались» на паркете, совершили ряд очень важных перехватов.

— Прежде всего я старался помочь команде тем, что я умею лучше всего — игрой в обороне. Даже при заделе в 20 очков не стоило «выключаться» из игры. Но стоит выделять меня, надо поблагодарить всю пятерку, которая тогда находилась на площадке. Сергей Лантюхов/News.ru

— Согласитесь, что ваша активность помогла встряхнуть ребят…

— Любые такие позитивные моменты: если кто-то забивает сверху или «заходит» важный трёхочковый — даёт всплеск эмоций. Пусть даже это делаешь не ты, но у твоих партнёров сразу прибавляется сил. Очень рад, что мои действия на паркете каким-то образом смогли подбодрить моих одноклубников.

— Шесть перехватов — это ваш личный рекорд за игру. Ожидали такого?

— Я просто старался выполнить свою работу на площадке. То, что они были подряд, просто стечение обстоятельств.

— Семён Антонов перед стартом сезона говорил, что истинную мощь и силу ЦСКА будет показывать ближе к январским праздникам, но декабрь у «красно-синих» не особо заладился — пошли поражения. Что скажете?

— Сейчас тяжело анализировать, если честно. Говорить о том, что мы должны были в декабре выйти на какой-то свой пиковый уровень… Сезон очень длинный, расписание тяжелое, так что тут не стоит делать какой-то акцент на месяце или неделе. Самые важные встречи у нас будут ближе к маю, там уже всё станет понятно относительно нашего уровня, ведь именно тогда выяснится попадаем ли мы в плей-офф Евролиги и с какого места. Сейчас мы настроены на то, чтобы побеждать в каждой встрече. Сергей Булкин/News.ru

— Почему у «армейцев» не складываются в последнее время выездные матчи? Вы потерпели поражения от «Будучности», «Басконии» и «Фенербахче». Но зато уверенно действовали дома против «Химок» и «Анадолу Эфес».

— Не обязательно акцентировать тут на том, что мы проводили с этими соперниками игры на выезде. Понятно, что команде дома всегда помогают трибуны, что является дополнительным фактором для успешного завершения встречи, но я бы не стал говорить, что на выезде мы выступаем хуже, чем дома. ЦСКА очень важно поймать свой ритм, не особо важно, где придерживаться того плана, который нам даёт главный тренер.

— В одном из эпизодов вы загоняли по паркету Джеймса Андерсона. Тот бросок, который он сделал в итоге — его надо было засчитывать или нет? Показалось, что он избавился от мяча уже после сирены.

— Я не видел до конца эпизода. Мне вообще показалось, что он оттолкнул меня рукой и думал, что свистнули фол ему (улыбается). А там в итоге закончилось время, что и привело к нарушению правил. Тут даже не важно, какое действие он успел совершить, главное, что не забросил. В итоге мяч перешёл к нам.