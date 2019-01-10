USD  67.0795 EUR  76.9066
GOLD1,293 $   Brent60.52 $ Bitcoin3,809.71 $
МОСКВА-10°C15:58
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. спорт

Кубок России по футболу захотели отложить

Владимир Песня/РИА Новости

спорт [ версия для печати ]

Российский футбольный союз (РФС) рассматривает возможность переноса четвертьфинальных матчей Кубка России текущего сезона. Изменения могут коснуться встреч «Рубин» — «Локомотив», «Урал» — «Спартак», «Арсенал» — «Оренбург».

По словам руководителя департамента профессионального футбола РФС Сергея Куликова, точных дат проведения этих матчей пока нет. С чем связаны возможные подвижки, также не уточняется. Встречи были запланированы на 23 и 24 февраля.

«Исключение составляет матч „Ростов“ — „Краснодар“, который состоится в запланированный срок», — цитирует Куликова ТАСС. Команды встретятся 23 февраля.

В прошлом сезоне Кубок страны завоевал клуб из Ленинградской области — «Тосно». Команду расформировали из-за проблем с финансированием в начале июня 2018 года. 

РПЛ выдвинула Дюкова на пост главы РФС, сообщал News.ru.


#футбол
самое читаемое
оружие
Испытания подлодок «Князь Владимир» и «Казань» остановили
политика
РФ назвала условия обмена капитана судна «Норд»

читайте также
спорт 13:53, 10 января 2019
Хоккеиста «молодёжки» встретили в России кастрюлей борща
спорт 13:42, 10 января 2019
«Челси» предпочёл двум футболистам игрока «Зенита»
спорт 13:25, 10 января 2019
РПЛ выдвинула Дюкова на пост главы РФС
Лента новостей
общество 15:56
Распоряжение о передаче «Исаакия» РПЦ утратило силу
в мире 15:55
Ford реорганизует бизнес в Европе из-за Brexit
политика 15:50
Пол Уилан попросил суд отпустить его под залог
спорт 15:48
Горнолыжник надышался кислородом и лишился медали
происшествия 15:45
Московское метро подготовилось к ЧП в Тушинском тоннеле
Другие новости
спорт 15:48
Горнолыжник надышался кислородом и лишился медали
спорт 15:27
«Макларен» пополнился бывшим боссом «Порше»
спорт 15:03
Нурмагомедов поведал о своём будущем
спорт 14:47
Нашёлся желающий побить Лебедева
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top