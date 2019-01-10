Кубок России по футболу захотели отложить

https://news.ru/storage/news/499a51c10ab5be4b0a82541596369746/b9cbb366-7fd8-4131-ba10-e6239c1036c0_850.jpg Владимир Песня/РИА Новости

Российский футбольный союз (РФС) рассматривает возможность переноса четвертьфинальных матчей Кубка России текущего сезона. Изменения могут коснуться встреч «Рубин» — «Локомотив», «Урал» — «Спартак», «Арсенал» — «Оренбург».

По словам руководителя департамента профессионального футбола РФС Сергея Куликова, точных дат проведения этих матчей пока нет. С чем связаны возможные подвижки, также не уточняется. Встречи были запланированы на 23 и 24 февраля.

«Исключение составляет матч „Ростов“ — „Краснодар“, который состоится в запланированный срок», — цитирует Куликова ТАСС. Команды встретятся 23 февраля.

В прошлом сезоне Кубок страны завоевал клуб из Ленинградской области — «Тосно». Команду расформировали из-за проблем с финансированием в начале июня 2018 года.

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