Круглов: биатлон погряз в интригах

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Николай Круглов

News.ru поговорил с серебряным призером Игр в Турине

Четырехкратный чемпион мира по биатлону Николай Круглов в эксклюзивном интервью News.ru поделился своим мнением относительно завершения карьеры Антоном Шипулиным, добавив, что мир спорта погряз в каких-то непонятных интригах.

— Как относитесь к тому, что Антон Шипулин принял окончательное решение о своём будущем в спорте?

— Мне искренне жаль, что Антон принял такое решение. Жаль, как человеку, непосредственно связанному с биатлоном, как болельщику и как бывшему партнёру по команде. Уверен, он не сказал своего последнего слова, но я уважаю его выбор и принимаю его. Антон вправе принимать то решение, которое считает нужным и правильным.

— Хотя бы в шутку не пытались его переубедить?

— Думаю, тут советчиков было достаточно. Любой профессиональный спортсмен рано или поздно сталкивается с необходимостью принятия подобного решения. Вопрос лишь — когда. Убежден, что сил и возможностей у Антона очень много, но главное — есть ли мотивация, чтобы выходить на старт и бороться. Я прекрасно понимаю, что 40−50-е места на этапах Кубка мира — это далеко не то, к чему он стремится. Когда на чаше весов, с одной стороны, продолжение спортивной карьеры в условиях полной неопределенности относительно возможности участия в крупнейших международных стартах, а на другой — семья, ребенок и собственное здоровье, принятое Антоном решение, выглядит вполне логичным. И это решение нам надо просто принять.

Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press Антон Шипулин

— Согласитесь, оно в какой-то мере ударило по национальной команде. Шипулина ведь после январских праздников многие ждали в сборной

— Не думаю, что это серьезный удар по команде. У нас смена поколений идёт полным ходом, появляются новые лидеры. Если человек не чувствует в себе потенциала добиваться тех результатов, которые для него являются приемлемыми, тогда какой смысл продолжать?

— Как мировое биатлонное сообщество на это всё отреагирует?

— Сложно оценить, какая будет реакция. Мы все заинтересованы в том, чтобы спорт развивался, чтобы олимпийское движение оставалось тем идеалом, которым было раньше. Сейчас мировой спорт и биатлон, в частности, погряз в каких-то непонятных интригах. То, что происходит в последнее время, — просто за гранью понимания. Судите сами, наших спортсменов не допускают до Олимпиады. Тогда были лишь подозрения. Прошел почти год, но мы так и не услышали весомых аргументов в обоснование того решения. Нет ни деталей, ни подробностей, не говоря уже о том, что и никаких конкретных обвинений так и не было предъявлено. Сейчас эпопея продолжается. Мы снова слышим беспочвенные подозрения в адрес российских биатлонистов, которые формируют соответствующий информационный фон. Так ведь любого можно вывести из себя, если все время необоснованно поливать грязью.

— Наверное, всё же стоит ждать какую-то критику от «любимых» чехов или шведов, так ведь?

— Мне сложно ответить на этот вопрос. Если брать Международный союз биатлонистов, то совершенно непонятно, почему от официальных лиц организации мы периодически слышим ничем не подкрепленные обвинения в адрес российских спортсменов. Достаточно вспомнить слова того же Иржи Гамза, или комментарии американки Клэр Игэн, которая сейчас возглавляет комитет спортсменов IBU. При этом официальная позиция, озвученная пресс-атташе организации, говорит о том, что на сегодняшний день у IBU нет ни малейших оснований для применения санкций в отношении атлетов из России. Все это выглядит, как минимум, странным. На мой взгляд, подобные ситуации просто недопустимы в рамках серьёзной международной организации. Мне видится, что Президент IBU Олле Далин должен взять все происходящее под свой личный контроль и каким-то образом управлять процессом. Если есть, что предъявить российскому биатлону, пожалуйста озвучьте претензии и давайте открыто разбираться в этих вопросах. Если реальных фактов нарушений со стороны российских спортсменов не установлено, то необходимо исключить комментарии подобного рода. Чистота и честность спортсмена не должны подвергаться сомнению до тех пор, пока не будет однозначно доказана его вина в нарушении тех или иных правил.

Спортсмены должны иметь возможность беспрепятственно выходить на старт и показывать результат, радовать своего болельщика. Только в этом случае спорт будет оставаться продуктом, способным приковывать к себе внимание миллионов людей. Если сейчас каждый, имеющий отношение к биатлону специалист, будет выдвигать необоснованные претензии в адрес кого бы то ни было, то начнется полный хаос. Это недопустимо. Уверен, тут есть над чем поработать.