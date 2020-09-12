Косторная не будет выступать на прокатах сборной с произвольной программой

https://static.news.ru/photo/61801d34-f5ae-11ea-bff9-fa163e074e61_660.jpg Алена Косторная Фото: Raniero Corbelletti/AFLO/Global Look Press

Российская фигуристка Алёна Косторная не примет участия в открытых прокатах сборной РФ с произвольной программой. По словам её тренера Евгения Плющенко план выступления ещё не готов, сообщила пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках РФ.

Произвольная программа у Алёны ещё сырая, поэтому на прокатах мы катали только короткую. Подготовить и показать обе программы за такой короткий срок, что Алёна перешла к нам, нереально, — приводит Федерация слова Плющенко.

Он добавил, что над произвольной программой работает Ше-Линн Бурн, причём в удалённом режиме. Идея пригласить Ше-Линн принадлежит Плющенко. Они знакомы «очень давно, она с удовольствием согласилась», отметил российский фигурист.

Конечно, Ше-Линн приехала бы к нам, поставила и поработала в Москве, но из-за пандемии [коронавирусной инфекции нового типа] не получилось, пришлось начать постановку дистанционно. Думаю, когда снимут все ограничения, мы пригласим Ше-Линн в Москву обязательно, — отметил Плющенко.

12 сентября в «Мегаспорте» прошёл первый день контрольных прокатов по фигурному катанию, на которых члены сборной России продемонстрировали свои короткие программы. Событие, которое носит статус большой репетиции перед стартом нового сезона, лишь отдалённо напоминало репетицию.

Ранее NEWS.ru сообщал, что чемпионка Европы по фигурному катанию Алёна Косторная объяснила своё решение уйти от взрастившей её Этери Тутберидзе в команду Евгения Плющенко. После выступления с короткой программой на контрольных прокатах в Москве спортсменка заявила, что приняла решение уйти от Тутберидзе из-за того, что не могла больше тренироваться на одном льду с 10-летними детьми.

Она рассказала, что перед принятием решения позвонила тренеру Сергею Розанову, который в команде Тутберидзе отвечал за юных спортсменов и ранее также ушёл к Плющенко. Наставник посоветовал Косторной всё хорошо обдумать, но через два дня фигуристка приняла окончательное решение, после чего начался процесс оформления перехода.