Косторная назвала причину ухода от Тутберидзе к Плющенко

https://static.news.ru/photo/42a556c4-f51b-11ea-9669-fa163e074e61_660.jpg Алена Косторная Фото: Raniero Corbelletti/AFLO/Global Look Press

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алёна Косторная объяснила своё решение уйти от взрастившей её Этери Тутберидзе в команду Евгения Плющенко.

После выступления с короткой программой на контрольных прокатах в Москве спортсменка заявила, что приняла решение уйти от Тутберидзе из-за того, что не могла больше тренироваться на одном льду с 10-летними детьми.

Я сказала тренерам, что нас и так 8 человек. Сумасшедший темп в тренировке. Выводить туда детей, которые не привыкли к этому, нужно аккуратно. Они выходили и не понимали, что делать. Меня это раздражало. Это мешало. Говорила, что так очень неудобно. Навстречу мне не пошли, — цитирует НТВ фигуристку.

Она рассказала, что перед принятием решения позвонила тренеру Сергею Розанову, который в команде Тутберидзе отвечал за юных спортсменов и ранее также ушёл к Плющенко. Наставник посоветовал Косторной всё хорошо обдумать, но через два дня фигуристка приняла окончательное решение, после чего начался процесс оформления перехода.

В команде у Плющенко, по словам чемпионки, кардинально другой подход к тренировкам.

Более спокойный подход. Мы делали всё то же самое, но даже когда после ОФП у меня что-то не получалось, меня никто не гнал, не кричал, не ругался, — отметила Косторная.

Она добавила, что её также обидела публикация Тутберидзе в социальной сети о том, что на её когда-то «милых и добрых девочек плохо влияет внешний мир».

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала уход чемпионки Европы по фигурному катанию Алёны Косторной от тренера Этери Тутберидзе. По её мнению, Тутберидзе воспитает ещё не одну чемпионку, писал NEWS.ru.