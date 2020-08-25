Тарасова: Тутберидзе переживёт уход Косторной

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала уход чемпионки Европы по фигурному катанию Алёны Косторной от тренера Этери Тутберидзе. По её мнению, Тутберидзе воспитает ещё не одну чемпионку.

Как это не печально, но мне кажется, что она переживёт это, вырастет другое поколение, потом третье и четвёртое. Этери — тренер надолго, — сказала Тарасова в интервью Sport24.

Косторная в межсезонье перешла от Тутберидзе к Евгению Плющенко. В тренерском штабе Тутберидзе её уход объяснили тем, что фигуристка якобы выдвинула невыполнимые требования. Несколько ранее к Плющенко переметнулась ещё одна воспитанница Тутберидзе — Александра Трусова.

Как писал NEWS.ru, Тарасова оценила их будущее в связи со сменой тренера. Она выразила уверенность, что спортсменки не сдадут позиций, а также отметила настрой Плющенко на «очень большое желание добиться результата».